Jardinería: la planta que es un tesoro que florece al caer el sol y despliega su magia de noche

Los expertos en jardinería recomiendan tener una planta que tiene una flor fascinante, pero además tiene un secreto especial. La flor se abre al atardecer y lanza su rica fragancia durante la noche. Se trata de la Maravilla o Don Diego de Noche.

Esta planta es ideal para cualquier jardín o balcón por sus características. Por un lado, es un espectáculo de colores como rosa, amarillo, blanco y fucsia. También una misma planta puede ser multicolor.

Además, se trata de una planta que es adaptable tanto en el jardín como en macetas logrando que cualquier espacio sea ideal para el cultivo. También atrae mariposas nocturnas y otros polinizadores.

Se trata de una planta ideal para principiantes porque es resistente y fácil de cuidar. Es perfecta para los que se inician en el mundo de la jardinería.

En tanto, para disfrutar de su magia nocturna se necesita que esté a pleno sol durante el día o en la semisombra. El riego debe ser regular y siempre debe tener el sustrato húmedo, pero sin encharcar. Se recomienda que tenga buen drenaje.

Un dato curioso sobre la planta es que tiene raíces tuberosas y eso le permite almacenar reservas para rebrotar cada año en la primavera.