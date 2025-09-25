¿Te duelen las rodillas? Este es el significado emocional, según la biodescodificación

La biodescodificación busca encontrar el origen de los problemas emocionales para sanar los malestares físicos.

La biodescodificación es un método que intenta entender el significado y el origen emocional de las enfermedades. Para esta teoría el cuerpo no solamente reacciona a factores biológicos sino que también muestra conflictos internos no resueltos con los malestares físicos.

Biodescodificación Para la biodescodificación las rodillas son articulaciones importantes que sirven para moverse hacia adelante, cambiar de dirección y adaptarse. En el lenguaje de esta pseudociencia simbolizan la capacidad de adaptación y la flexibilidad.

La conexión entre la mente y el cuerpo es muy importante, de esto se encarga y soluciona muchos de nuestros problemas la biodescodificación. Foto: Shutterstock La conexión entre la mente y el cuerpo es muy importante de esto se encarga y soluciona muchos de nuestros problemas la biodescodificación. Foto: Shutterstock

La biodescodificación considera que cuando hay dolor en esa zona se interpreta como un bloqueo o una resistencia a tomar una nueva dirección en la vida. El dolor de rodillas puede relacionarse a distintos conflictos como la resistencia a ceder, problemas de miedo e inseguridad para avanzar y dar el siguiente paso.

También la biodescodificación asocia este dolor con problemas de sumisión y de poder. Esto ocurre cuando las personas van hacia una dirección que no desean en contra de su propia voluntad.