Biodescodificación: el significado emocional del dolor de muelas

La biodescodificación señala que los malestares físicos son a causa de las emociones. Entender el significado de esto ayudará a sanar, según esta teoría.

Para los que no saben, la biodescodificación es un método que apunta a encontrar el origen emocional de las enfermedades y malestares físicos. Para esta pseudoterapia cada malestar puede relacionarse con emociones no resueltas. De todas maneras, siempre ante un síntoma se recomienda ir al médico.

Biodescodificación A veces las personas sufren dolor de muelas y para la biodescodificación este problema se relaciona con conflictos familiares relacionados con la toma de decisiones y el miedo a expresar lo que se siente. Para esta corriente la boca y los dientes simbolizan la capacidad de morder, tragar y masticar la vida.

Para la biodescodificación, el significado del dolor de muelas se relaciona con el problema para manejar algunos conflictos familiares que se consideran injustos y que generan rabia. Por otra parte, se asocia con la dificultad de tomar decisiones importantes o también con el miedo al futuro.

Hay pocos dolores más feos que los que sentimos en las muelas (SHUTTERSTOCK). La biodescodificación buscar sanar a través de las emociones. (SHUTTERSTOCK).

Asimismo la biodescodificación muestra que ese dolor en la boca puede ser un reflejo de no poder expresar lo que se siente y de alguna manera tener que “tragarse” las palabras.