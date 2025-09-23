Biodescodificación: el significado emocional de los mareos y el dolor de oídos
A partir de las emociones la biodescodificación busca interpretar el significado de los malestares físicos.
Para la biodescodificación, los malestares físicos y las enfermedades se relacionan con las emociones y experiencias de vida. Si bien no es una ciencia busca el significado y la raíz del problema para que las personas puedan sanar más rápido.
Biodescodificación
El dolor de oído y los mareos son una señal de que algo en el interior necesita ser escuchado, según la biodescodificación. Para esta teoría el oído se vincula con la capacidad de escuchar. En adultos el dolor de oídos se manifiesta cuando se sienten presionados o estresados.
De alguna manera ese dolor es una muestra de que están cerrando los oídos a una realidad que les resulta incómoda o dolorosa. Prefieren de algún modo la “sordera” que enfrentar el problema. En ese caso hay que preguntarse: ¿Qué es lo que no quiero escuchar?
En cuanto a los mareos y el vértigo, según la biodescodificación es un conflicto de equilibrio físico y emocional. De alguna manera el cuerpo podría estar mandando un mensaje sobre una sensación de desorientación o pérdida de control en la vida.
La biodescodificación considera que esa inestabilidad se puede estar generando por conflictos de identidad, miedo a caer o a fracasar, falta de control, entre otras cosas. El mensaje es que es momento de detenerse a encontrar el origen de la inestabilidad para poder recuperar el equilibrio.
Al comprender el mensaje del cuerpo y analizar las emociones, la biodescodificación muestra que hay un camino para sanar emocionalmente y físicamente. De todas maneras es una teoría y no una ciencia, por eso se recomienda siempre consultar al médico.