Jardinería: estas son las plantas que traen calma y reducen el estrés en el hogar

Los expertos en jardinería recomiendan tener algunas especies que ayudan a relajarse y a mantener la calma.

InEn el mundo de la jardinería muchos saben que las plantas además de decorar y embellecer tienen propiedades importantes incluso para combatir el estrés. Los entendidos del tema recomiendan tener algunas en el hogar para mejorar el bienestar emocional.

Jardinería Una de las plantas ideales para combatir el estrés es la lavanda. Es famosa por su intensa fragancia y por sus propiedades relajantes. Promueve un mejor descanso. Se puede consumir como infusión o colocar unas flores debajo de la almohada.

Las mascarillas de aloe vera nutren la piel del rostro. Foto: Archivo Jardinería. El aloe vera también ayuda a mantener la casa en paz. Foto: Archivo

Otra de las favoritas es el aloe vera. La planta no solamente tiene propiedades curativas sino que además es conocida por ser una gran purificadora del aire aportando una sensación de calma y frescura.

También los que saben de jardín aconsejan tener una sansevieria. Se trata de una gran purificadora del aire, ideal para generar paz, especialmente en el dormitorio. En tanto, el jazmín se destaca por sus flores que tienen un efecto comprobado en el estado de ánimo reduciendo la tensión.