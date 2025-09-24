Jardinería: el truco infalible para mantener el potus radiante y frondoso

El potus es una de las plantas más populares y más recomendadas por los expertos en jardinería . Esta especie no solo purifica el aire y embellece el hogar, sino que además es de fácil cuidado y mantenimiento, ideal para personas sin tiempo.

Con algunos trucos caseros y sencillos esta planta puede estar radiante y frondosa. Es importante la ubicación de esta planta para que tenga la luz correcta. Si bien necesita luz, hay que evitar la exposición directa al sol para que sus hojas no se dañen.

También es una planta que cada cierto periodo necesita una poda. Se aconseja recordar los tallos más largos para estimularla a que genere nuevos brotes y para que pueda crecer mucho más densa y frondosa.

Por otra parte, se recomienda fertilizar en forma natural cada dos semanas en primavera y verano. Se puede usar un fertilizante comercial, pero también una buena opción es usar agua de cáscara de plátano licuada que es rica en potasio.

Además, hay que saber que esta planta ama la humedad. Se recomienda limpiar las hojas con un paño húmedo para que respiren mejor y para quitar el polvo. También se puede pulverizar agua sobre las hojas de vez en cuando especialmente en zonas de clima seco..

Al ser una planta colgante se le puede colocar un tutor o un palo con musgo para que pueda trepar y crecer de manera exponencial. Con estos consejos el potus estará siempre radiante.