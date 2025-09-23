Jardinería: la planta de los lunares que traerá la alegría que necesitas en tu hogar

Las personas que están en el mundo de la jardinería recomiendan tener a veces plantas distintas a las más conocidas no solo porque aportan belleza, sino porque además traen alegría al hogar. Una de ellas es la Hypoestes, conocida como planta de los lunares.

Esta planta es una excelente opción. Sus hojas tienen manchas salpicadas de colores rosa, rojo y blanco que la convierten en una joya decorativa. Además, se trata de una especie que es muy fácil de cuidar y de sobrevivir si se le brindan las condiciones adecuadas.

La Hypoestes es una planta que necesita luz indirecta y brillante. Si está con mucha sombra sus hojas irán perdiendo el color vibrante y la exposición directa al sol las puede quemar.

En cuanto al riego, se recomienda que la tierra esté ligeramente húmeda evitando el encharcamiento porque eso puede dañar las raíces de la planta . Se aconseja regar cuando sienta que la capa superior de la tierra esté seca al tacto.

Este tipo de planta es ideal para lugares cálidos y con buena humedad. Vive muy bien en el interior con un ambiente fresco y luminoso. El baño, la ventana o cerca de la cocina son lugares donde quedará muy bien.

Por otra parte, la planta necesita una poda de vez en cuando. Lo que hay que hacer es pellizcar las puntas de los tallos cada cierto periodo

Un dato que hay que saber sobre esta planta es que si bien su principal atractivo son las hojas, la Hypoestes también puede dar pequeñas flores lilas.