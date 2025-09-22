Jardinería: el abono inesperado y natural para nutrir las plantas

La cáscara de las manzanas tienen muchos nutrientes que favorecen a las plantas, según los que se dedican a la jardinería.

El secreto para nutrir las plantas con un abono natural y económico está en la cocina, según los expertos en jardinería. Las cáscaras de manzana, que siempre terminan en la basura, son oro que puede servir para revitalizar el jardín.

Jardinería Las cáscaras de manzana contienen magnesio, fósforo y potasio, pero también minerales que son esenciales para el crecimiento y una floración abundante. Además, mejoran la calidad de la tierra al aportar materia orgánica al sustrato.

Gemini_Generated_Image_2gzdxq2gzdxq2gzd Jardinería. Un abono natural muy potente. Fuente. IA Gemini.

Cuando se incorpora la cáscara de manzana al sustrato se estimula la actividad de los microorganismos benéficos importantes para la salud de las plantas.

Una de las formas de usarlas es como abono seco. Se dejan secar o deshidratar las cáscaras y cuando estén crujientes hay que triturarlas hasta que se obtenga un polvo o pequeñas hojuelas. Se mezclan con la tierra o alrededor de la base de las plantas para que puedan liberar los nutrientes de manera gradual.