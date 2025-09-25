Limpieza: el trucazo casero para dejar el inodoro impecable
Con productos como vinagre, limón y bicarbonato de sodio se puede realizar una limpieza profunda y quitar la cal.
Mantener la limpieza del inodoro no es tarea fácil teniendo en cuenta que se usa a diario acumulando malos olores y sarro. Sin embargo, con ingredientes caseros se puede dejar impecable y listo para volver a usar.
Limpieza: un clásico
Una combinación que no falla nunca en el mundo de la limpieza es el bicarbonato de sodio y el vinagre. Se coloca una taza del primer producto en el interior del inodoro cubriendo las paredes y el fondo y se deja reposar al menos durante media hora.
El siguiente paso consiste en añadir dos tazas de vinagre blanco y se producirá una reacción efervescente que permitirá que se desprenda la suciedad y las incrustaciones del sarro. Dejar actuar la mezcla media hora y luego frotar con una escobilla. Finalmente, tirar la cadena.
Otra excelente opción de limpieza es usar limón que contiene ácido cítrico, ideal para eliminar manchas de cal, desinfectar y además deja un fresco aroma. Se corta un limón por la mitad y se frota el interior del inodoro. Luego se deja actuar media hora y se aclara con agua.
Por otra parte, se puede usar agua oxigenada que es muy potente para blanquear. Se distribuye en todas las partes del inodoro y se deja actuar media hora. Luego se limpia con la escobilla y se acciona la descarga.
Por último, para las manchas difíciles se recomienda una limpieza frotando con piedra pómez. Hay que humedecer y frotar en la zona afectada. Luego enjuagar.