Limpieza: el trucazo casero para dejar el inodoro impecable

Con productos como vinagre, limón y bicarbonato de sodio se puede realizar una limpieza profunda y quitar la cal.

Adiós a las desagradables manchas en el fondo del inodoro. Foto: Shutterstock

Mantener la limpieza del inodoro no es tarea fácil teniendo en cuenta que se usa a diario acumulando malos olores y sarro. Sin embargo, con ingredientes caseros se puede dejar impecable y listo para volver a usar.

Limpieza: un clásico Una combinación que no falla nunca en el mundo de la limpieza es el bicarbonato de sodio y el vinagre. Se coloca una taza del primer producto en el interior del inodoro cubriendo las paredes y el fondo y se deja reposar al menos durante media hora.

Sencillos trucos para dejar el inodoro como recién comprado Foto: Shutterstock

El siguiente paso consiste en añadir dos tazas de vinagre blanco y se producirá una reacción efervescente que permitirá que se desprenda la suciedad y las incrustaciones del sarro. Dejar actuar la mezcla media hora y luego frotar con una escobilla. Finalmente, tirar la cadena.

Otra excelente opción de limpieza es usar limón que contiene ácido cítrico, ideal para eliminar manchas de cal, desinfectar y además deja un fresco aroma. Se corta un limón por la mitad y se frota el interior del inodoro. Luego se deja actuar media hora y se aclara con agua.