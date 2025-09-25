Jardinería: la planta "mágica" que traerá calma a tu hogar

A veces tener plantas no solo es cuidarlas y regarlas, también es importante seleccionar qué especies queremos tener para que aporten calma al hogar. Los que se dedican a la jardinería recomiendan que combina elegancia y beneficios para la salud.

Los expertos en jardín aconsejan tener un Spathiphyllum, conocida también la planta como la “cuna de Moisés o lirio de la paz”. Es una planta con flores blancas que simbolizan pureza y tranquilidad. Tenerla en casa es mucho más que un simple adorno.

La cuna de Moisés es famosa porque tiene la capacidad de purificar el aire y actúa como un filtro natural permitiendo así la eliminación de toxinas en el hogar y mejorando la calidad del ambiente. Es una compañera perfecta para el interior de la casa o de la oficina.

El lirio de la paz es una alternativa que decora con sus flores blancas durante todo el año Foto: SHUTTERSTOCK

Además, para el Feng Shui la planta puede atraer energía positiva y serenidad creando así espacios de armonía y tranquilidad.

Para sobrevivir esta planta necesita cuidados sencillos. Por un lado necesita luz indirecta porque se pueden quemar sus hojas. Además, hay que regarlas solo cuando la capa superior esté seca porque encharcar podría hacer que sus raíces se pudran.

En cuanto a la humedad, se recomienda rociar las hojas de la planta con agua. Las hojas y flores secas hay que retirarlas para dar lugar a nacimiento de nuevos brotes. Estos cuidados permitirán que haya un ambiente más sano en el hogar.