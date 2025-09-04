Jardinería: este es el mejor agua para regar tus plantas

Es posible que las plantas estén radiantes y más verdes con un riego adecuado, según los expertos en jardinería.

El mundo de la jardinería es tan amplio que no da lo mismo regar las plantas con cualquier agua. La calidad del líquido puede influir sobre la salud y el crecimiento de las distintas especies que hay en el hogar.

Jardinería y riego La mayoría de las personas riega con agua del grifo que es lo más accesible y práctico. El problema es que a veces puede tener cloro, sales y cal que con el tiempo se acumulan en la tierra dañando las raíces de las plantas. En este caso se aconseja dejarla reposar en un recipiente durante un día antes de usarla para que el cloro se evapore.

jardin1.jpg regar plantas Jardinería. El agua de lluvia es la mejor para el riego. shutterstock

Otra opción que es más pura es el agua filtrada porque los filtros justamente eliminan los contaminantes. La desventaja principal es la inversión inicial que hay que hacer, pero las plantas estarán agradecidas.

Sin dudas que el agua de lluvia es la favorita de las plantas. Es natural, suave y rica en minerales que nutren al jardín. Además, es gratuita y ecológica permitiendo que las plantas tengan un verde más intenso.