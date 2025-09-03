Jardinería: el truco infalible para que las plantas exploten de flores

Es posible tener las plantas llenas de flores gracias a estos trucos caseros de jardinería que además son económicos.

Los que se dedican a la jardinería se jactan de las flores que decoran el jardín. Sin embargo, para conseguir que las plantas estén radiantes y vigorosas tienen algunos trucos caseros que pueden ayudar a estimular la floración sin gastar dinero.

Trucos de jardinería Las cáscaras de huevo trituradas aportan un extra de calcio a las plantas que les viene muy bien. Para eso hay que molerlas hasta que quede un polvo fino y se espolvorea alrededor de la base. Eso fortalecerá las raíces y ayudará a prevenir enfermedades y como resultados tendrán más flores.

La cáscara de banana en agua es un poderoso fertilizante orgánico Foto: Shutterstock Jardinería. La cáscara de banana en agua es un poderoso fertilizante orgánico Foto: Shutterstock

Otro gran fertilizante son los posos de café. Son una fuente de fósforo, nitrógeno y potasio, todo lo que las plantas necesitan para tener una exitosa floración. Además, permiten acidificar el suelo beneficiando a las plantas. El truco también sirve para repeler plagas.

Sin dudas que la cáscara de plátano o banana es una de las mejores fuentes naturales para aportar potasio. Para eso se corta la cáscara en trozos pequeños y se pone a hervir en un litro de agua. Colar y regar las plantas una vez por semana. Esto ayudará a formar las flores y a que tengan colores vibrantes.