Jardinería: las plantas que deben estar en el interior de tu hogar para atraer abundancia

El Feng Shui es una filosofía china a la que los que están en el mundo de la jardinería le prestan atención. El arte chino cree en la armonización del entorno y considera que hay plantas que hacen que la energía pueda fluir positivamente en el hogar.

FENG SHUI 2.jpg Los que entienden de jardinería siguen las recomendaciones del Feng Shui sobre la ubicación de las plantas.

Jardinería y Feng Shui Para el Feng Shui hay plantas que si se ubican en lugares estratégicos son capaces de atraer la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna. Una de las recomendadas es la planta del dinero que con sus hojas redondas simboliza la riqueza y la prosperidad. Se aconseja que esté en el sureste de la casa o de la habitación. También va bien en la entrada principal.

El bambú de la suerte es otra de las recomendadas. Es una planta que tiene tallos rectos y huecos que representan la longevidad, la salud y la prosperidad. La clave de esta especie está en el número de tallos que cada uno tiene un significado. Para tener abundancia se recomienda tener tres tallos y debe estar en la esquina este de la casa.

Sin dudas que el árbol de jade no puede faltar con sus hojas que representan a las monedas. La planta es símbolo de crecimiento y de prosperidad. En este caso el Feng Shui recomienda ubicarla en la esquina sureste del hogar. También ayuda en la oficina o en la mesa de trabajo para estimular el éxito en el negocio.