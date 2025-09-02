Jardinería: las plantas que deben estar en el interior de tu hogar para atraer abundancia
Los que saben de jardinería prestan atención a las recomendaciones para tener plantas que atraen buenas energías.
El Feng Shui es una filosofía china a la que los que están en el mundo de la jardinería le prestan atención. El arte chino cree en la armonización del entorno y considera que hay plantas que hacen que la energía pueda fluir positivamente en el hogar.
Te Podría Interesar
Jardinería y Feng Shui
Para el Feng Shui hay plantas que si se ubican en lugares estratégicos son capaces de atraer la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna. Una de las recomendadas es la planta del dinero que con sus hojas redondas simboliza la riqueza y la prosperidad. Se aconseja que esté en el sureste de la casa o de la habitación. También va bien en la entrada principal.
El bambú de la suerte es otra de las recomendadas. Es una planta que tiene tallos rectos y huecos que representan la longevidad, la salud y la prosperidad. La clave de esta especie está en el número de tallos que cada uno tiene un significado. Para tener abundancia se recomienda tener tres tallos y debe estar en la esquina este de la casa.
Sin dudas que el árbol de jade no puede faltar con sus hojas que representan a las monedas. La planta es símbolo de crecimiento y de prosperidad. En este caso el Feng Shui recomienda ubicarla en la esquina sureste del hogar. También ayuda en la oficina o en la mesa de trabajo para estimular el éxito en el negocio.
Cualquiera de esas especies servirá no solo para decorar el hogar y purificar el aire sino que además son plantas que tienen una energía especial para atraer la abundancia económica y terminar con los problemas de dinero en el hogar. Es hora de colocar una en los lugares estratégicos recomendados.