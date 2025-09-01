Jardinería: el aliado inesperado para revitalizar tus plantas

Es posible devolverle la vida a las plantas usando un producto que todos tienen el botiquín. Se usa mucho en jardinería.

Trabajar en el mundo de la jardinería no es para cualquiera. Se requiere de tiempo, dedicación, pero también de mucho conocimiento. Los que están en el tema recomiendan usar agua oxigenada en las plantas porque tiene beneficios en el jardín.

Jardinería: una gran aliada El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, casi siempre está en el botiquín de cualquier hogar. Pero además del uso medicinal, es una poderosa aliada en el mundo de la jardinería. Tiene propiedades antisépticas que la convierten en un remedio casero para revitalizar las plantas, mejorar la salud y combatir las plagas.

La mezcla de agua oxigenada con agua puede traer numerosos beneficios a tus plantas Foto: Shutterstock Un gran secreto de jardinería. Foto: Shutterstock

Uno de los beneficios es que mejora la salud de las raíces de las plantas. Cuando se riega en exceso y el suelo está compactado, se vuelven vulnerables a hongos y a la pudrición. Es por eso que al regarlas con una solución diluida con agua oxigenada, el oxígeno se libera en el suelo y ayuda a las raíces a respirar mejor y absorber mejor los nutrientes.

Pero además, el agua oxigenada es un gran fungicida y bactericida. Si hay manchas sospechosas en las hojas se puede pulverizar con la solución en las partes afectadas. Sus propiedades hacen que elimine los patógenos sin dañar a las plantas.