Limpieza: los usos infalibles de la sal para quitar manchas

Es posible quitar manchas de grasa o aceite usando sal combinada con otros productos. Un ingrediente muy útil para la limpieza.

La sal es un ingrediente que todos tienen en su hogar, pero que pocos saben que se usa mucho en el mundo de la limpieza. Es ideal para quitar manchas difíciles de la ropa como las de aceite y grasa.

Limpieza con sal Para quitar las manchas de aceite se necesita espolvorear una gran cantidad de sal sobre la prenda y añadir un poco de jabón para platos. Agregar agua y frotar hasta que desaparezca la mancha.

Este truco es vital para eliminar las molestas manchas amarillas de la ropa blanca Foto: Shutterstock Los mejores usos de la sal para la limpieza. Foto: Shutterstock

En el caso de las manchas amarillas en la ropa se prepara una mezcla de limpieza combinando pasta dental, detergente y sal. Añadir agua hervida y frotar hasta que la prenda se aclare.

Además de las prendas, también se puede usar la sal para limpiar ollas y sartenes que están quemados. Para eso se espolvorea una capa de sal gruesa en el fondo y se agrega agua caliente dejando en reposo durante varias horas.