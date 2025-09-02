Limpieza: el truco infalible para dejar las tablas de cortar impecables

La limpieza de las tablas es importante para quitar la suciedad que se incrusta. Con bicarbonato y vinagre se puede dejar como nueva.

Las tablas de cortar con el uso se van deteriorando y acumulan manchas que son difíciles de sacar. Sin embargo, nada está perdido y se puede realizar una limpieza profunda con un truco muy sencillo. Es cuestión de ponerse a trabajar.

Limpieza de tablas En el caso de que se trate de tablas de plástico algo infalible es usar vinagre blanco mezclado con bicarbonato de sodio. Después de cada uso se lava con agua y jabón. Luego se añaden los dos ingredientes mencionados anteriormente y se deja actuar unos minutos. La efervescencia de los productos ayudará a quitar las manchas y a desodorizar. Enjuagar con agua tibia.

tabla quesos 1.jpg Con esta limpieza la tabla quedará como nueva.

Otra alternativa para la limpieza de la tabla de plástico es colocar un poco de lavandina sobre la misma y cubrir con servilletas o papel absorbente. Dejar que pase al menos media hora y retirar el papel. La tabla volverá a estar impecable libre de suciedad y de bacterias. También se enjuaga con agua tibia.

En el caso de las tablas de madera que requieren de un tratamiento especial por ser más porosas se puede espolvorear sal gruesa sobre la superficie de la tabla. Luego se corta un limón por la mitad y se frota como si fuera una esponja en círculos. La sal será un abrasivo natural y así se remueven las manchas y los residuos de manera más fácil.