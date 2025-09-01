Limpieza del lavavajillas: el truco infalible con vinagre para dejarlo impecable

Con una limpieza sencilla con vinagre es posible eliminar el sarro y los malos olores. Se recomienda realizar el proceso una vez por mes.

El lavavajillas es un aparato que se usa a diario y generalmente acumula grasa, sarro y restos de comida. Esto afecta el rendimiento y además puede generar olores. Lo cierto es que existe un truco casero de limpieza para dejarlo impecable.

Limpieza del lavavajillas En primer lugar, se realiza una limpieza superficial. Se retiran las rejillas y filtros del aparato y se revisa si hay alimentos o restos de comida atascados. Se limpian los filtros con agua caliente y un cepillo para eliminar los residuos. Enjuagar bien antes de colocarlos en su lugar.

Lavavajillas Consejo para su aseo Foto: Shutterstock La limpieza del aparato también es importante. Foto: Shutterstock

Después de esto se coloca una taza de vinagre blanco en la rejilla superior del lavavajillas sin ningún plato adentro y se activa un ciclo de lavado largo con agua caliente. En este caso el vinagre actuará como un desinfectante y desengrasante potente logrando eliminar los malos olores y el sarro.

Una vez que terminó ese ciclo de lavado es momento de incorporar el bicarbonato de sodio. Se coloca media taza esparcida en el fondo del aparato y se realiza un lavado corto con agua caliente. Esta combinación de los dos ingredientes dejará el lavavajillas impecable y libre de residuos que pueden afectar la vajilla.