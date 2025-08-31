Limpieza: el trucazo low cost para limpiar las zapatillas de gamuza

Con una goma de borrar se puede lograr una limpieza del calzado que para muchos era impensada. Paso a paso para obtener los mejores resultados.

Las zapatillas de gamuza suelen transformarse en un dolor de cabeza a la hora de su limpieza. Sin embargo, existe un truco casero low cost que te deslumbrará con los resultados logrados. Solo se necesita tener una goma de borrar.

Limpieza de la gamuza Este es un método casero probado que no falla. Se necesita primero pasar un cepillo sobre el calzado de gamuza para retirar los exceso y para terminar la limpieza hay que frotar con fuerza una goma de borrar hasta que quede limpio. Un truco increíble.

Los trucos infalibles para limpiar las zapatillas de gamuza Hoy te dejamos tres consejos para quitar manchas del calzado de este material. Foto: Archivo Un nuevo truco de limpieza que pocos conocen. Fuente: Archivo.

Más trucos También se puede mezclar en partes iguales vinagre de limpieza y agua en partes iguales. Para eso se humedece un paño limpio de cerdas suaves en la solución y se frota sobre la zapatilla. De a poco se disolverá la suciedad sin dañar la textura de la gamuza.

Otra opción de limpieza que muchos usan es el vapor. Se puede usar una plancha a vapor y sostener el zapato o sobre una olla de agua hirviendo a una distancia segura. El vapor permitirá que la suciedad se ablande y levantará la textura de la gamuza.