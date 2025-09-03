Jardinería: el aliado inesperado que actúa como repelente y que cambiará la vida de tus plantas

Los que están en el mundo de la jardinería saben que la cáscara de cebolla es ideal para combatir las plagas de las plantas.

El mundo de la jardinería es muy amplio por lo que a veces aparecen aliados inesperados para las plantas. Es el caso de la cáscara de cebolla que se puede transformar en un poderoso repelente para combatir las plagas.

Jardinería: paso a paso Este método sirve para crear un repelente natural y económico muy eficaz para combatir los pulgones en las plantas, ácaros y trips, entre otras plagas.

Para eso se colocan las cáscaras de cebolla en un recipiente con agua y se deja la mezcla en reposo durante toda la noche. De esa manera se liberan los compuestos activos en el líquido.

Cebolla .jpg La cáscara forma un poderoso repelente. Jardinería.

Al otro día hay que colar la mezcla para poder separar el líquido de las cáscaras y lo que resulta de eso será un gran repelente casero. Hay que colocarlo en un atomizador y colocarlo directamente en las hojas de las plantas para repeler las plagas.