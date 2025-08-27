Jardinería: el trucazo para cuidar la planta que regala flores todo el año
Los que saben de jardinería recomiendan tener esta planta que tiene una amplia variedad de colores para el jardín.
Los que viven en el mundo de la jardinería y entienden del tema recomiendan una planta de fácil cuidado que además regala flores todo el año. Se trata del dianthus, de la familia de los claveles, de fácil cuidado también.
Jardinería: una planta con flor
Los entendidos del jardín señalan que el dianthus es una planta ideal para aquellos que quieren llenar de color los espacios. Tiene una amplia paleta de colores y la gran ventaja es que florece tanto en invierno como en verano.
Pero no solo esto, esta planta es muy resistente a las heladas y también a las altas temperaturas. Es capaz de soportar el calor extremo y también la sequía. También es versátil por lo que se cultiva en macetas o directamente en el suelo.
Además, el diantus es una planta que puede resistir a las plagas y enfermedades haciendo que sea una opción ideal para principiantes o para personas que no tienen tanto tiempo para dedicarle.
Lo que hay que hay que tener en cuenta para su floración es la poda. Cada vez que la planta termina un ciclo, es importante cortar las flores secas para estimular nuevos brotes. Otro dato importante es el abono y una correcta fertilización para que la planta se mantenga vigorosa y radiante todo el año.