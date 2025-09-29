Jardinería: el lenguaje silencioso de las plantas que dice que algo no está bien

Cuando las hojas de las plantas se ponen amarillas es un indicador de que tienen problemas, según los que saben de jardinería.

Las plantas no hablan, pero de alguna manera su aspecto nos dice cómo la están pasando. Los expertos en jardinería señalan que las hojas amarillas, clorosis, es un indicador de que algo no está bien y que hay que actuar cuanto antes.

Jardinería y señales La razón más frecuente de las hojas amarillas en las plantas es el exceso de agua. Si el sustrato siempre está húmedo las raíces se ahogan y no pueden absorber de manera correcta los nutrientes y el oxígeno. Para eso hay que revisar el drenaje para asegurarse de que el agua fluya.

Este abono casero revive esas plantas con hojas amarillas Foto: Shutterstock Las hojas amarillas tienen solución. Jardinería. Foto: Shutterstock

La falta de luz es otro de los problemas más comunes que tienen las plantas y por lo tanto la fotosíntesis resulta ineficiente. La solución es ubicar a cada especie en un lugar con luz indirecta o directa adecuada para cada ejemplar. También se puede rotar la maceta.

Otra alternativa que puede estar generando las hojas amarillas en las plantas es la falta de elementos esenciales como magnesio, nitrógeno y hierro. Eso hace que pierdan su color verde. Para solucionarlo hay que aplicar un fertilizante equilibrado