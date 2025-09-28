Jardinería: el encanto de las flores que se abren al amanecer y cambiarán tu jardín para siempre

Los expertos en jardinería recomiendan tener unas enredaderas que le darán vida al jardín . Se trata de las Ipomeas que se conocen como campanillas o gloria de la mañana. Tienen unas flores vibrantes en forma de trompeta que se abren con puntualidad al amanecer.

Esta enredadera es ideal para vestir balcones, muros o pérgolas. Aportan un aire romántico y selvático a los espacios del hogar. Además, es una planta de fácil cuidado y mantenimiento que aseguran una floración intensa.

En primer lugar, hay que saber que estas plantas aman el sol y necesitan luz solar directa para florecer con intensidad y tener un color vibrante característico.

En cuanto al riego, se recomienda que sea moderado. Se aconseja mantener el sustrato húmedo, pero es fundamental evitar el encharcamiento para prevenir la pudrición de las raíces.

Con respecto al sustrato hay que asegurarse de plantar en un sustrato fértil y con buen drenaje. Eso permitirá un rápido y vigoroso crecimiento. Al ser trepadoras, estas plantas necesitan un soporte para empezar.

Un dato curioso sobre esta planta es que sus plantas tienen un comportamiento fototrópico: se abren al amanecer y se cierran al caer el sol. Eso le da frescura y renovación al jardín cada día.