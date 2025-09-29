Limpieza: el trucazo casero para eliminar el chicle pegado de la ropa

Es posible eliminar el chicle pegado con trucos de limpieza que son sencillos. La Coca Cola es una de las claves.

La limpieza de la ropa a veces se convierte en una tarea difícil especialmente cuando hay manchas que son difíciles de sacar como las de chicle o las de labial. Sin embargo, se pueden quitar con algunos productos económicos.

Limpieza Una de las cosas más complicadas es despegar un chicle seco de la ropa y que no quede marcada. En este caso el truco es muy sencillo. Solamente hay que colocar la prenda doblada en una bolsa de plástico y llevarla al congelador dos horas. El chicle quedará duro y se podrá raspar con facilidad.

El chicle, un invento que atrae a chicos y grandes. Foto: Web El chicle se puede quitar de la ropa con este truco de limpieza. Foto: Web

Otro truco de limpieza para este problema es empapar la zona afectada con un poco de Coca Cola y dejar que el ácido de la gaseosa actúe durante un tiempo. Luego se usa un cepillo de dientes o una esponja para retirar los restos del chicle.

En tanto, para las manchas de labial se puede usar un dúo que no falla. Se aplica un poco de pasta dental y limpiador facial o jabón neutro. Luego frotar con los dedos o con un paño suave. Enjuagar y llevar a la lavadora.