Limpieza: el trucazo casero para eliminar el chicle pegado de la ropa
Es posible eliminar el chicle pegado con trucos de limpieza que son sencillos. La Coca Cola es una de las claves.
La limpieza de la ropa a veces se convierte en una tarea difícil especialmente cuando hay manchas que son difíciles de sacar como las de chicle o las de labial. Sin embargo, se pueden quitar con algunos productos económicos.
Limpieza
Una de las cosas más complicadas es despegar un chicle seco de la ropa y que no quede marcada. En este caso el truco es muy sencillo. Solamente hay que colocar la prenda doblada en una bolsa de plástico y llevarla al congelador dos horas. El chicle quedará duro y se podrá raspar con facilidad.
Otro truco de limpieza para este problema es empapar la zona afectada con un poco de Coca Cola y dejar que el ácido de la gaseosa actúe durante un tiempo. Luego se usa un cepillo de dientes o una esponja para retirar los restos del chicle.
En tanto, para las manchas de labial se puede usar un dúo que no falla. Se aplica un poco de pasta dental y limpiador facial o jabón neutro. Luego frotar con los dedos o con un paño suave. Enjuagar y llevar a la lavadora.
Por último, para eliminar las manchas de moho de esas prendas olvidadas en ambientes húmedos se pueden sumergir en agua de arroz, se deja actuar unas horas. El almidón ayudará a descomponer el moho. Finalizar la limpieza en la lavadora.