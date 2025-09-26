Mezclar cáscara de naranja y alcohol: en dónde se puede aplicar esta mezcla

La combinación de cáscara de naranja y alcohol es un truco casero que limpia, aromatiza y protege tu hogar sin químicos agresivos.

En el hogar, podemos darle una segunda oportunidad a muchos de los desechos cotidianos. En esta ocasión, hablamos de las múltiples propiedades de la cáscara de naranja, especialmente en la limpieza de elementos imprescindibles.

Gracias a su contenido de ácido cítrico, las cáscaras de naranja son grandes aliadas para mantener el brillo y desinfectar superficies. Mezcladas con alcohol, su efecto se potencia, dejando además un aroma fresco y natural en cada rincón donde se utilicen.

Cómo prepararla en casa (paso a paso) Guardá las cáscaras de naranja (sin pulpa ni restos húmedos).

Colocalas en un frasco de vidrio limpio.

Cubrilas con alcohol (puede ser etílico o de limpieza).

Cerrá el frasco y dejalo reposar entre 7 y 10 días en un lugar fresco y oscuro.

Filtrá el líquido y usalo en atomizador o directamente con un paño.

Cascaras de naranja Foto: Shutterstock La cáscara de naranja puede tener múltiples usos en casa. Foto: Shutterstock

Dónde usar esta mezcla de limpieza Limpiador natural multiuso: el alcohol desinfecta y la naranja deja un aroma fresco en mesadas, baños y superficies con grasa.

desinfecta y la naranja deja un aroma fresco en mesadas, baños y superficies con grasa. Repelente de insectos: en verano, el alcohol ayuda a ahuyentar mosquitos, hormigas y otros insectos, puede usarse en marcos de ventanas y puerta o en la piel.

Ambientador casero: el olor a naranja puede mejorar el aroma en ambientes cerrados, sin químicos ni aerosoles.