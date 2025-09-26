Presenta:

Napsix

|

cáscara de naranja

Mezclar cáscara de naranja y alcohol: en dónde se puede aplicar esta mezcla

La combinación de cáscara de naranja y alcohol es un truco casero que limpia, aromatiza y protege tu hogar sin químicos agresivos.

Napsix

La combinación de estos dos ingredientes forman un efectivo limpiador casero Foto: Shutterstock
La combinación de estos dos ingredientes forman un efectivo limpiador casero Foto: Shutterstock

En el hogar, podemos darle una segunda oportunidad a muchos de los desechos cotidianos. En esta ocasión, hablamos de las múltiples propiedades de la cáscara de naranja, especialmente en la limpieza de elementos imprescindibles.

Gracias a su contenido de ácido cítrico, las cáscaras de naranja son grandes aliadas para mantener el brillo y desinfectar superficies. Mezcladas con alcohol, su efecto se potencia, dejando además un aroma fresco y natural en cada rincón donde se utilicen.

Te Podría Interesar

Cómo prepararla en casa (paso a paso)

  • Guardá las cáscaras de naranja (sin pulpa ni restos húmedos).
  • Colocalas en un frasco de vidrio limpio.
  • Cubrilas con alcohol (puede ser etílico o de limpieza).
  • Cerrá el frasco y dejalo reposar entre 7 y 10 días en un lugar fresco y oscuro.
  • Filtrá el líquido y usalo en atomizador o directamente con un paño.
Cascaras de naranja Foto: Shutterstock
La c&aacute;scara de naranja puede tener m&uacute;ltiples usos en casa. Foto: Shutterstock

La cáscara de naranja puede tener múltiples usos en casa. Foto: Shutterstock

Dónde usar esta mezcla de limpieza

  • Limpiador natural multiuso: el alcohol desinfecta y la naranja deja un aroma fresco en mesadas, baños y superficies con grasa.
  • Repelente de insectos: en verano, el alcohol ayuda a ahuyentar mosquitos, hormigas y otros insectos, puede usarse en marcos de ventanas y puerta o en la piel.
  • Ambientador casero: el olor a naranja puede mejorar el aroma en ambientes cerrados, sin químicos ni aerosoles.

Esta mezcla casera es una forma simple y efectiva de reutilizar residuos, cuidar el ambiente y sumar bienestar al hogar. Con pocos ingredientes y algo de paciencia, podés crear un producto natural que limpia, perfuma y protege.

Archivado en

Notas Relacionadas