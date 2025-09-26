Mezclar cáscara de naranja y alcohol: en dónde se puede aplicar esta mezcla
La combinación de cáscara de naranja y alcohol es un truco casero que limpia, aromatiza y protege tu hogar sin químicos agresivos.
En el hogar, podemos darle una segunda oportunidad a muchos de los desechos cotidianos. En esta ocasión, hablamos de las múltiples propiedades de la cáscara de naranja, especialmente en la limpieza de elementos imprescindibles.
Gracias a su contenido de ácido cítrico, las cáscaras de naranja son grandes aliadas para mantener el brillo y desinfectar superficies. Mezcladas con alcohol, su efecto se potencia, dejando además un aroma fresco y natural en cada rincón donde se utilicen.
Cómo prepararla en casa (paso a paso)
- Guardá las cáscaras de naranja (sin pulpa ni restos húmedos).
- Colocalas en un frasco de vidrio limpio.
- Cubrilas con alcohol (puede ser etílico o de limpieza).
- Cerrá el frasco y dejalo reposar entre 7 y 10 días en un lugar fresco y oscuro.
- Filtrá el líquido y usalo en atomizador o directamente con un paño.
Dónde usar esta mezcla de limpieza
- Limpiador natural multiuso: el alcohol desinfecta y la naranja deja un aroma fresco en mesadas, baños y superficies con grasa.
- Repelente de insectos: en verano, el alcohol ayuda a ahuyentar mosquitos, hormigas y otros insectos, puede usarse en marcos de ventanas y puerta o en la piel.
- Ambientador casero: el olor a naranja puede mejorar el aroma en ambientes cerrados, sin químicos ni aerosoles.
Esta mezcla casera es una forma simple y efectiva de reutilizar residuos, cuidar el ambiente y sumar bienestar al hogar. Con pocos ingredientes y algo de paciencia, podés crear un producto natural que limpia, perfuma y protege.