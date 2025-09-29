Jardinería: el escudo aromático para proteger las plantas de los insectos

Hay plantas aromáticas que son ideales para repeler las plagas más molestas que atacan al jardín. En esta nota te las presentamos.

Los que entienden algo de jardinería señalan que hay plantas que son guardianas del jardín porque liberan fragancias que actúan como repelentes naturales contra las plagas más molestas. Estas especies además suman un aroma exquisito y un equilibrio ideal.

Jardinería Una de las opciones naturales para evitar las plagas es tener una planta de lavanda. Tiene un aroma que es un gran ahuyentador de mosquitos y polillas. Sus flores también son perfectas para un sueño mejor y se pueden colocar debajo de la almohada.

lavanda.jpg Jardinería. La lavanda repele los insectos. Wikipedia

También se puede tener albahaca, una hierba esencial que no solo tiene propiedades culinarias sino que también repele los mosquitos y las moscas. Se puede colocar la planta cerca de las ventanas o en el balcón de la cocina.

La citronela es la planta por excelencia antimosquitos. Está entre las más populares conocida por sus propiedades repelentes. También un romero es ideal para disuadir a las plagas molestas. Además, se usa en el mundo culinario.