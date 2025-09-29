Jardinería: el escudo aromático para proteger las plantas de los insectos
Hay plantas aromáticas que son ideales para repeler las plagas más molestas que atacan al jardín. En esta nota te las presentamos.
Los que entienden algo de jardinería señalan que hay plantas que son guardianas del jardín porque liberan fragancias que actúan como repelentes naturales contra las plagas más molestas. Estas especies además suman un aroma exquisito y un equilibrio ideal.
Jardinería
Una de las opciones naturales para evitar las plagas es tener una planta de lavanda. Tiene un aroma que es un gran ahuyentador de mosquitos y polillas. Sus flores también son perfectas para un sueño mejor y se pueden colocar debajo de la almohada.
También se puede tener albahaca, una hierba esencial que no solo tiene propiedades culinarias sino que también repele los mosquitos y las moscas. Se puede colocar la planta cerca de las ventanas o en el balcón de la cocina.
La citronela es la planta por excelencia antimosquitos. Está entre las más populares conocida por sus propiedades repelentes. También un romero es ideal para disuadir a las plagas molestas. Además, se usa en el mundo culinario.
En tanto, la caléndula es una planta que logra que las plagas dañinas se alejen sino que además tiene un plus que hace que vengan los insectos beneficiosos que ayudan a polinizar.
Por último, la menta no puede faltar en el jardín. Es una planta aromática, fresca y ayuda a repeler moscas y mosquitos. Se aconseja cultivar en macetas para controlar su expansión.