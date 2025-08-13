Horóscopo: solo ellos tienen el corazón más romántico del zodiaco y te derretirán de amor

Ellos muestran fuertes tendencias románticas y siempre priorizan las necesidades de sus parejas. Descubre qué dijo el horóscopo.

El horóscopo comentó que ciertos signos del zodiaco tienen un gran afecto por su pareja y sienten un profundo amor por esa persona. Cada uno de ellos presenta un lenguaje específico del amor y eso los hace únicos y románticos. A continuación te contamos cuáles de ellos te derretirán.

Esto es lo que dijo el horóscopo Tauro es el primer signo del zodiaco que manifiesta su intensidad. Regido por Venus, el planeta del amor, las personas de este signo son unos verdaderos seguidores de sus parejas. Una forma de demostrar amor es regalar pequeños detalles como cenas románticas o comprarle aquello con lo que está soñando hace mucho.

astrología El horóscopo revela qué signos zodiacales son muy amorosos. Shutterstock Cáncer también fue señalado por el horóscopo. La Luna está detrás de este signo por lo que son sentimentales y románticos. Una forma de amar de Cáncer es a través de la amabilidad y la entrega casi completa. Por lo general, Cáncer va más allá de sus límites para hacer sentir especial a su pareja.

Leo está regido por el sol y le encanta ser el centro de atención. Sin embargo, sabe dejarse de lado y convertir en el centro a su pareja. Pero solamente lo hace si realmente está enamorado, algo complicado para Leo. Muestra su amor haciendo cumplidos y pequeños regalos que reflejen su admiración.