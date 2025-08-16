El ejercicio más recomendado que sirve para tonificar y realizar actividades diarias sin molestias
Si quieres mejorar tu entrenamiento, esto es lo que deberías repetir al menos 3 veces por semana.
Aunque muchos no lo crean, el ejercicio regular hace que mejores los movimientos cotidianos como sentarse en una silla, subir escaleras o sacar algo de las alacenas. Un entrenamiento que incluya movimientos de fuerza es clave para tonificar pero también para mejorar tu postura y aliviar dolores musculares.
¿Qué ejercicio deberías hacer?
En este caso te presentamos las sentadillas. Este ejercicio se realiza todos los días y no te das cuenta. Cada vez que vas al baño, al agacharte para levantar algo del piso, estirarte para alcanzar algo que está en altura, etc. Intenta pensar en todas las veces que flexionas los tobillos, rodillas y caderas, y notarás que son muchas.
Entonces, ¿con qué frecuencia debes hacer una sentadilla? Se dice que tienes que incluir este ejercicio al menos una vez por semana. Pero se recomienda incluir diferentes tipos de sentadilla durante toda la semana. Por ejemplo, un día podrías hacer sentadilla con barra detrás de la cabeza, y otro un step up con una caja alta.
Además, las sentadillas son perfectas para practicar y mejorar la estabilidad y el equilibrio. Su repetición diaria te ayudará a ganar mayor amplitud de movimiento tanto en entornos estables como inestables. Algo fundamental para que cuando tengas que ponerte de cuclillas no caigas.
La técnica para hacer este ejercicio es sumamente importante. Recuerda tener la espalda recta, el abdomen contraído, mirar hacia el frente. Al momento de bajar es importante que la rodilla no pase la punta del pie y formen un ángulo de 90°. Y si vas a incluir peso, intenta hacer una carga progresiva para evitar lesiones.