El ejercicio más recomendado que sirve para tonificar y realizar actividades diarias sin molestias

Si quieres mejorar tu entrenamiento, esto es lo que deberías repetir al menos 3 veces por semana.

El ejercicio es sencillo y todos deberían hacer. 

Getty Images

Aunque muchos no lo crean, el ejercicio regular hace que mejores los movimientos cotidianos como sentarse en una silla, subir escaleras o sacar algo de las alacenas. Un entrenamiento que incluya movimientos de fuerza es clave para tonificar pero también para mejorar tu postura y aliviar dolores musculares.

¿Qué ejercicio deberías hacer?

En este caso te presentamos las sentadillas. Este ejercicio se realiza todos los días y no te das cuenta. Cada vez que vas al baño, al agacharte para levantar algo del piso, estirarte para alcanzar algo que está en altura, etc. Intenta pensar en todas las veces que flexionas los tobillos, rodillas y caderas, y notarás que son muchas.

Estos tipos de sentadillas son vitales para tener glúteos firmes y sin celulitis Foto: Shutterstock
El ejercicio que trae múltiples beneficios para la salud.

Entonces, ¿con qué frecuencia debes hacer una sentadilla? Se dice que tienes que incluir este ejercicio al menos una vez por semana. Pero se recomienda incluir diferentes tipos de sentadilla durante toda la semana. Por ejemplo, un día podrías hacer sentadilla con barra detrás de la cabeza, y otro un step up con una caja alta.

Además, las sentadillas son perfectas para practicar y mejorar la estabilidad y el equilibrio. Su repetición diaria te ayudará a ganar mayor amplitud de movimiento tanto en entornos estables como inestables. Algo fundamental para que cuando tengas que ponerte de cuclillas no caigas.

Las sentadillas apoyadas contra la pared son particularmente buenas para bajar la tensión arterial en descanso, dice un análisis de pruebas clínicas. Foto: Getty Images
Las sentadillas apoyadas contra la pared son particularmente buenas para bajar la tensión arterial en descanso, dice un análisis de pruebas clínicas.

La técnica para hacer este ejercicio es sumamente importante. Recuerda tener la espalda recta, el abdomen contraído, mirar hacia el frente. Al momento de bajar es importante que la rodilla no pase la punta del pie y formen un ángulo de 90°. Y si vas a incluir peso, intenta hacer una carga progresiva para evitar lesiones.

