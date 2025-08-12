El ejercicio que toda mujer de 40 años debería hacer para vivir más tiempo

Una década de grandes transformaciones necesita de un estilo de vida saludable. Aquí el secreto para mantenerte en forma con ejercicio.

Los 40 vienen acompañados de cambios hormonales, exigencias familiares y cambios profesionales. Pero esta transformación en el estilo de vida requiere de una rutina de ejercicio adaptada para el mantenimiento de masa muscular y reducción de grasa para mantenerte saludable.

La rutina de ejercicio perfecta para una mujer de 40 El primer ejercicio que no puede faltar es el peso muerto rumano. Un excelente movimiento para mantener y mejorar la fuerza del tren inferior, musculatura clave para postura, potencia y prevención de lesiones con la edad. También es clave para las mujeres que tienen trabajos de oficina y pasan muchas horas sentadas.

ejercicios El ejercicio es clave para mantenerte saludable. Shutterstock Otro ejercicio que no puede saltarse una mujer es el puente de glúteos. El beneficio de este movimiento es que fortalece los glúteos y el centro del cuerpo, lo que es genial para reducir el dolor de espalda y fortalecer el suelo pélvico, dos problemas que atormentan a muchas mujeres de 40 años.

El press de pecho está enfocado en fortalecer el pecho, los hombros y los tríceps. Este movimiento mantiene la fuerza del tren superior que es necesario para cumplir con las tareas diarias. A su vez, trabaja y mejora la postura algo que afecta a las mujeres de 40 años que trabajan sentadas.