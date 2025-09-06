Presenta:

Cómo preparar un fungicida casero que salvará tu jardín sin químicos

Este fungicida casero ayuda a eliminar hongos del jardín sin dañar tus plantas ni el medio ambiente.

Un truco casero con ajo y canela puede proteger tu jardín sin químicos ni productos agresivos.

Los hongos son uno de los enemigos silenciosos del jardín. Aparecen en hojas, tallos y raíces, debilitando las plantas y afectando su crecimiento. Aunque encontramos productos químicos, cada vez más personas eligen soluciones caseras.

El fungicida de ajo y canela se volvió popular por su potencia y simplicidad: dos ingredientes que tenés en casa pueden marcar la diferencia. El ajo tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas que ayudan a eliminar hongos como la botritis, la roya y el mildiu. La canela, por su parte, actúa como antifúngico natural y también ayuda a repeler insectos. Juntos forman un preparado que no solo combate enfermedades, sino que fortalece el sistema inmunológico de las plantas.

Arrojar canela en el sustrato de las plantas previene hongos y futuras enfermedades Foto: Shutterstock
Este fungicida natural combate hongos, fortalece las plantas y respeta el medio ambiente. Foto: Shutterstock

Cómo preparar esta mezcla anti hongos

Para prepararlo, se recomienda picar cinco dientes de ajo y mezclarlos con un litro de agua. Se puede agregar una cucharada de canela en polvo y dejar reposar la mezcla durante 24 horas. Luego se hierve por unos minutos, se deja enfriar y se cuela. El líquido resultante se aplica con pulverizador sobre las hojas afectadas, preferentemente al atardecer.

Este método casero no solo es efectivo, también es económico y respetuoso con el entorno. Además de combatir hongos, puede ayudar a prevenir plagas sin necesidad de recurrir a productos agresivos. Es ideal para quienes buscan soluciones naturales, prácticas y sustentables.

Este hongo impide que las plantas respiren. Foto: shutterstock
Cuidar el jard&iacute;n con ingredientes que ya ten&eacute;s en casa: as&iacute; se prepara el fungicida de ajo y canela. Foto: shutterstock

Con este fungicida casero, podés cuidar tu jardín de forma consciente y reconectar con lo esencial: proteger la tierra con lo que la tierra misma nos da.

