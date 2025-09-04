Jardín: el truco con arroz que fortalece las raíces y mejora el crecimiento

Un ingrediente simple que tenés en la cocina puede transformar tus plantas en pocos días. Cómo usarlo en el jardín y por qué funciona.

Un truco casero y económico que mejora la salud del jardín en pocos días, sin químicos ni fertilizantes caros. Foto: Shutterstock

Tener un jardín saludable no siempre requiere fertilizantes caros ni productos químicos. A veces, el secreto está en la alacena. El arroz, ese ingrediente básico en cualquier cocina, puede convertirse en un aliado poderoso para fortalecer las raíces y mejorar el crecimiento de tus plantas.

Este truco casero se volvió viral entre jardineros urbanos y amantes de las plantas por su efectividad y simplicidad. ¿Cómo funciona? El arroz crudo, al entrar en contacto con el agua, libera almidón y micronutrientes que estimulan la actividad microbiana en la tierra. Esto mejora la absorción de nutrientes y favorece el desarrollo de raíces más fuertes.

Así se prepara este abono casero con cuatro ingredientes de cocina Foto: Shutterstock El arroz libera nutrientes que fortalecen las raíces y estimulan el crecimiento de las plantas en el jardín. Foto: Shutterstock

Cómo aplicar el truco del arroz en tus plantas Solo necesitás una cucharada de arroz crudo y medio litro de agua. Dejá reposar la mezcla durante 24 horas y luego usala para regar tus plantas una vez por semana. También podés enterrar unos granos directamente en la tierra, cerca del tallo, para que liberen nutrientes lentamente.

Este método es especialmente útil en macetas, plantas jóvenes o especies que están recuperándose de un trasplante. Además, no altera el pH del suelo ni genera residuos tóxicos, por lo que es seguro para huertas y plantas comestibles.