Por qué hay que hervir la cáscara de banana para el jardín y guardar el agua

Jardín más sano con un truco casero: la banana hervida se convierte en fertilizante natural que mejora la floración.

Este abono líquido se realiza en base de cáscaras de banana y es oro para el jardín. Foto: Shutterstock

Los abonos naturales cada vez ganan más terreno en el jardín. En este caso, vamos a hablar de los beneficios de la cáscara de banana y por qué ya no es considerada basura, sino, un tesoro. En jardinería, hervirla y guardar el agua se volvió una práctica viral por sus beneficios concretos: aporta potasio, fósforo, calcio y magnesio, minerales esenciales para el crecimiento de las plantas.

Como resultado de este proceso obtendremos un fertilizante líquido, ecológico y gratuito que mejora la floración, fortalece las raíces y revitaliza el follaje. Hacerlo es muy similar a preparar un té. Sólo debemos procurar que el agua este fría para aplicarlo sobre la tierra. Además de nutrir, ayuda a equilibrar el pH del suelo y a repeler plagas como pulgones y hormigas, sin necesidad de pesticidas químicos.

Estos abonos líquidos son muy potentes y reviven cualquier tipo de problemas en las plantas En el jardín, las cáscaras de banana pueden tener una segunda vida. Shutterstock

Cómo preparar el fertilizante y aplicarlo correctamente Reuní los ingredientes: 4 o 5 cáscaras de banana maduras y 1 litro de agua.

Herví las cáscaras durante 10 a 15 minutos. Esto libera los nutrientes en el agua.

Dejá enfriar y colá si querés separar los restos sólidos.

Guardá el líquido en una botella limpia. Podés conservarlo en la heladera por varios días.

Aplicá sobre la tierra diluyendo en agua (1 parte de té por 2 de agua). Usalo cada 15 días.

