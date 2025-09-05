Presenta:

Por qué hay que hervir la cáscara de banana para el jardín y guardar el agua

Jardín más sano con un truco casero: la banana hervida se convierte en fertilizante natural que mejora la floración.

Este abono líquido se realiza en base de cáscaras de banana y es oro para el jardín. Foto: Shutterstock

Los abonos naturales cada vez ganan más terreno en el jardín. En este caso, vamos a hablar de los beneficios de la cáscara de banana y por qué ya no es considerada basura, sino, un tesoro. En jardinería, hervirla y guardar el agua se volvió una práctica viral por sus beneficios concretos: aporta potasio, fósforo, calcio y magnesio, minerales esenciales para el crecimiento de las plantas.

Como resultado de este proceso obtendremos un fertilizante líquido, ecológico y gratuito que mejora la floración, fortalece las raíces y revitaliza el follaje. Hacerlo es muy similar a preparar un té. Sólo debemos procurar que el agua este fría para aplicarlo sobre la tierra. Además de nutrir, ayuda a equilibrar el pH del suelo y a repeler plagas como pulgones y hormigas, sin necesidad de pesticidas químicos.

En el jardín, las cáscaras de banana pueden tener una segunda vida.

Cómo preparar el fertilizante y aplicarlo correctamente

  • Reuní los ingredientes: 4 o 5 cáscaras de banana maduras y 1 litro de agua.

  • Herví las cáscaras durante 10 a 15 minutos. Esto libera los nutrientes en el agua.

  • Dejá enfriar y colá si querés separar los restos sólidos.

  • Guardá el líquido en una botella limpia. Podés conservarlo en la heladera por varios días.

  • Aplicá sobre la tierra diluyendo en agua (1 parte de té por 2 de agua). Usalo cada 15 días.

Este truco casero no solo mejora la salud de las plantas, también promueve el reciclaje y el uso consciente de los recursos. Convertir residuos en nutrientes es una forma simple y efectiva de cuidar el jardín y el planeta al mismo tiempo.

