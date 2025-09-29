Cómo fortalecer el cuerpo desde casa con ejercicios básicos y sin peso

Muchos creen que no se puede ganar masa muscular si se entrena con el propio peso, pero esto es incorrecto. La ciencia ha revelado que si trabajas con intensidad, lograrás músculos fuertes, un abdomen plano y una gran resistencia. A continuación te revelamos la rutina perfecta con ejercicios que trabajan todo el cuerpo y que puedes hacer en casa.

Recuerda que para tener mejores resultados te recomendamos entrar en calor con movimientos que activan tus articulaciones o que aumente tu ritmo cardíaco como trotes cortos o saltos en el lugar. Es importante que no saltees este paso para evitar lesiones y completar toda la rutina de ejercicio.

ejercicio (2) Antes de realizar tu rutina de ejercicio, recuerda entrar en calor. Archivo.

La rutina de ejercicio que no te podés perder 100 sentadillas

90 toe taps

80 estocadas

70 tuck ups

60 sentadillas con salto

50 mountain climbers

40 estocadas con saltos

30 lagartijas

20 burpees

10 v pus

Esta es una rutina que combina cardio y ejercicios de fuerza enfocado en glúteos, piernas y abdominales. Se recomienda hacer la mayor cantidad de ejercicios seguidos para aumentar la intensidad, quemar calorías y tonificar músculos. Y si eres una persona avanzada puedes agregar algo de peso como tobilleras o muñequeras.