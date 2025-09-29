Cómo fortalecer el cuerpo desde casa con ejercicios básicos y sin peso
Esta rutina te llevará pocos minutos y no necesitas materiales extra. Descubre cómo ponerte en forma a continuación.
Muchos creen que no se puede ganar masa muscular si se entrena con el propio peso, pero esto es incorrecto. La ciencia ha revelado que si trabajas con intensidad, lograrás músculos fuertes, un abdomen plano y una gran resistencia. A continuación te revelamos la rutina perfecta con ejercicios que trabajan todo el cuerpo y que puedes hacer en casa.
Recuerda que para tener mejores resultados te recomendamos entrar en calor con movimientos que activan tus articulaciones o que aumente tu ritmo cardíaco como trotes cortos o saltos en el lugar. Es importante que no saltees este paso para evitar lesiones y completar toda la rutina de ejercicio.
La rutina de ejercicio que no te podés perder
- 100 sentadillas
- 90 toe taps
- 80 estocadas
- 70 tuck ups
- 60 sentadillas con salto
- 50 mountain climbers
- 40 estocadas con saltos
- 30 lagartijas
- 20 burpees
- 10 v pus
Esta es una rutina que combina cardio y ejercicios de fuerza enfocado en glúteos, piernas y abdominales. Se recomienda hacer la mayor cantidad de ejercicios seguidos para aumentar la intensidad, quemar calorías y tonificar músculos. Y si eres una persona avanzada puedes agregar algo de peso como tobilleras o muñequeras.
Uno de los beneficios de esta rutina es que te ayuda a crear una conexión mente-músculo que te relaja y alivia el estrés. Cada sentadilla o movimiento es un mensaje para tu sistema nervioso que te ayuda a tomar el control mientras mejoras tu equilibrio y la coordinación.