Cómo ahorrar batería con inteligencia artificial en tu celular y en un simple paso
Apple estrenó una función que promete reducir el consumo de tu celular y se ayuda de la inteligencia artificial para hacerlo.
La inteligencia artificial se incorporó a los últimos modelos de Apple. A partir de su modo ahorro de batería, algunos iPhone analizan tus patrones de usos y se ayudan con Apple Intelligence para reducir el consumo de batería. Así detecta en qué momentos aumenta el consumo.
Cuando la IA de Apple detecte un mayor consumo, se activará el modo ahorro y hará algunos ajustes en segundo plano para potenciar la duración de la batería. Esto lo va a hacer tu celular sin que te des cuenta y sin afectar tu experiencia de uso, eso no quiere decir que no notes que algo está pasando.
¿Cómo activiar esta función en tu iPhone?
En la mayoría de los móviles este modo viene activado por defecto, pero en algunas ocasiones no. Por eso tienes que configurarlo manualmente. Para hacerlo dirígete a los ajustes de tu iPhone, y entra a la sección de Batería. Luego pulsa el Modo de consumo y activa Consumo adaptativo.
La mala noticia es que este Modo de ahorro no está disponible en todos los equipos de Apple. Solamente podrán activarlo desde iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone Air, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro y iPhone 17.
Los últimos modelos de Apple, es decir, iPhone Air, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro y iPhone 17, traen el modo ahorro de energía activado. Esto se debe a que los modelos anteriores no soportan Apple Intelligence, y por lo tanto, no pueden activar esta función.