Así anunció Carolina Amoroso la llegada de su primer hijo y emocionó en vivo

Carolina Amoroso se convirtió en mamá y compartió la emoción de recibir a su primer hijo . La periodista dio la noticia en un día cargado de ternura y alegría, al presentar a Vicente, fruto de su relación con Guido Covini. El nacimiento representó un momento especial para la familia, que celebró la llegada con entusiasmo y afecto.

El miércoles por la tarde, la periodista habló desde la clínica con sus compañeros de Infobae y contó detalles de la experiencia. Allí reveló que Vicente nació con cuatro kilos y bromeó con ternura sobre el tamaño de la ropa de recién nacido que le habían regalado. Entre risas, aseguró que su hijo parecía de tres meses.

En medio de la emoción, compartió también una imagen íntima: Vicente dormía en brazos de su papá. Esa postal sencilla se transformó en símbolo de la nueva etapa que comienza para la pareja. Con la voz quebrada por la felicidad, Amoroso describió al pequeño como lo más lindo que vivió y agradeció los mensajes de cariño recibidos.

Durante la charla, Carolina también habló de su propio estado y reconoció que el parto fue intenso, pero contó con un gran equipo médico que la acompañó en todo momento. Agradeció el esfuerzo de cada profesional y destacó la presencia de Guido, a quien calificó como un pilar fundamental en la experiencia.

caroamoroso

El clima de celebración también se trasladó al estudio de Infobae, donde los colegas de Carolina Amoroso la felicitaron con entusiasmo. Sus palabras reflejaron un sentimiento compartido: la llegada de un bebé que trae esperanza, ternura y unión en tiempos donde las noticias no siempre transmiten alegría. El momento fue vivido como un respiro luminoso. Con esta llegada, la periodista se tomó licencia por maternidad y dejó por un tiempo su rol en el canal de streaming.