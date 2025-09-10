El impactante drama de Netflix nacido en plena dictadura española

Netflix tiene un drama basado en un cómic que impacta por su crudeza y belleza. Se trata de Sordo, una historia ambientada en la España de 1944 que sigue a un fugitivo revolucionario. Tras un intento fallido de sabotaje y una explosión que lo deja sordo, comienza una huida cargada de tensión y silencio.

El protagonista, atrapado en la posguerra, debe enfrentarse a la persecución de las fuerzas franquistas. Su sordera no solo lo aísla del mundo, también lo obliga a reinventar su manera de sobrevivir. Esa condición lo convierte en un símbolo de resistencia y vulnerabilidad, en medio de un entorno donde cada paso puede significar la muerte.

La atmósfera recuerda a los relatos clásicos de Ernest Hemingway, en especial a Por quién doblan las campanas. La violencia, la desesperanza y la soledad marcan cada escena, pero también aparece una chispa de humanidad que se niega a desaparecer incluso en medio del horror.

Uno de los elementos más llamativos es la influencia del western en su estilo. Los paisajes secos, los duelos cargados de tensión y la música que acompaña la acción le otorgan una personalidad distinta.

Quien se adentra en esta película encuentra un ritmo particular, distinto al que suele dominar en otros títulos de Netflix. Cada plano funciona como una viñeta. Ese recurso proviene directamente del cómic original, que privilegia la imagen como principal vehículo de emoción y tensión.