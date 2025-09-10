Presenta:

Una serie coreana en Netflix cargada de mucha intriga

Con solo ocho episodios, la serie de Netflix logra mantener un ritmo atrapante y dejar al público con mucha intriga.

Te impactará de principio a fin.

Netflix lanzó una serie coreana de ocho episodios con intriga, drama familiar y crimen. Se titula Reina Mantis, donde un joven policía debe enfrentar su peor miedo: trabajar junto a su madre, una asesina serial encarcelada desde hace más de veinte años, para atrapar a un nuevo criminal que imita sus métodos.

Una serie intrigante

La trama es sobre Jung Yi-shin, apodada “Mantis” por la precisión y frialdad con la que asesinó a cinco hombres. Su caso conmocionó al país y la llevó a prisión de por vida. Ahora, décadas después, un imitador reproduce cada detalle de sus crímenes y amenaza con sembrar el mismo terror en la sociedad.

Una serie impactante.

Para atrapar al nuevo asesino, la policía no tiene otra salida que recurrir a ella. Nadie conoce mejor la mente detrás de esos actos que la autora original. La situación resulta insólita y peligrosa, porque implica darle un espacio de poder a alguien que ya había quedado marcada como uno de los monstruos más temidos de Corea.

En medio de esta tormenta aparece Cha Soo-yeol, un joven detective interpretado por Jang Dong-yoon, que lleva toda su vida tratando de huir de la sombra de su madre. Su elección de convertirse en policía no fue casual, sino un intento de limpiar el apellido y demostrar que la justicia también podía nacer de su familia.

El conflicto estalla cuando el deber lo obliga a colaborar directamente con Jung Yi-shin. La tensión entre ellos es el verdadero motor de la serie: un hijo que carga con el dolor de lo que hizo su madre y una madre que enfrenta la oportunidad de redimirse o de volver a manipular desde las sombras.

