Una serie coreana en Netflix cargada de mucha intriga

Netflix lanzó una serie coreana de ocho episodios con intriga, drama familiar y crimen. Se titula Reina Mantis, donde un joven policía debe enfrentar su peor miedo: trabajar junto a su madre, una asesina serial encarcelada desde hace más de veinte años, para atrapar a un nuevo criminal que imita sus métodos.

Una serie intrigante La trama es sobre Jung Yi-shin, apodada “Mantis” por la precisión y frialdad con la que asesinó a cinco hombres. Su caso conmocionó al país y la llevó a prisión de por vida. Ahora, décadas después, un imitador reproduce cada detalle de sus crímenes y amenaza con sembrar el mismo terror en la sociedad.

netflix3 Una serie impactante.

Para atrapar al nuevo asesino, la policía no tiene otra salida que recurrir a ella. Nadie conoce mejor la mente detrás de esos actos que la autora original. La situación resulta insólita y peligrosa, porque implica darle un espacio de poder a alguien que ya había quedado marcada como uno de los monstruos más temidos de Corea.

En medio de esta tormenta aparece Cha Soo-yeol, un joven detective interpretado por Jang Dong-yoon, que lleva toda su vida tratando de huir de la sombra de su madre. Su elección de convertirse en policía no fue casual, sino un intento de limpiar el apellido y demostrar que la justicia también podía nacer de su familia.