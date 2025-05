Jennifer Lopez muestra su abdomen tonificado en ropa deportiva a sus 55 años

Jennifer Lopez es una mujer con una agenda repleta de eventos y proyectos, para los que tiene que lucir sensacional. Si bien ella ha aclarado que adora entrenar y cuidar de su alimentación, lo cierto es que JLo tiene papeles en películas que requieren de una gran preparación física.

Jennifer Lopez siempre está comprometida con sus entrenamientos y una gran prueba de ello es la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. Allí se mostró con unos leggins de color verde, una sudadera blanca que deja su abdomen tonificado y plano al descubierto, y una gorra verde.

La fotografía de Jennier Lopez en Instagram

Jennifer Lopez tiene 55 años. Foto: @jlo/ Instagram.

Estas fotografías fueron publicadas horas antes de la MET Gala y con la descripción “Dale duro hoy para que puedas brillar mañana”. De hecho un fan le comentó: “No puede esperar a ver tu look esta noche”, sin saber que la estrella nunca se pasearía por la alfombra del mítico evento.

Jennifer Lopez no aclaró por qué no asistió a este evento pero las especulaciones comenzaron a circular. La explicación más evidente es que protagonizará una película llamada The Last Mrs.Parrish, dirigido por Robert Zemeckis, director de clásicos como Forrest Gump y Back to the Future.

Jennifer Lopez cuenta con más de 200 millones de seguidores en Instagram. Foto: Archivo.

Además, la revista People indica que JLo será la presentadora de los American Music Awards 2025, presentación que se llevará a cabo el 26 de mayo en Las Vegas y se transmitirá por CBS y Paramount+. De ser confirmada esta noticia, Jennifer Lopez tendría un gran reto profesional para el que necesita preparación.