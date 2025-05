A sus 33 años, lola Índigo revoluciona las redes con un bikini rosa y su figura repleta de curvas

Lola Índigo volvió a sorprender a sus seguidores con un video revelador y que ha provocado muchas teorías. Ella es una de las artistas más queridas de España y siempre mantiene a sus fans al tanto de las últimas noticias. Sin embargo, Lola publicó un video con un tono misterioso y lució un bikini que dejó a todos sorprendidos.

En el video se puede ver a Lola Índigo con una actitud desafiante y con un mechero en la mano que usa para encender un cigarro. En cuanto a su atuendo, la estrella posa sentada con un bikini de color rosa que acentúa su figura, un abrigo gigante y botas altas. También lleva el cabello repleto de rulos y de color rosa.

El video de Lola índigo que generó una revolución

Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos de sus seguidores comentaron que era una chulísima y no podían esperar a tener nueva música. Agregaron que siempre iban a apoyarla en todos sus proyectos. Otro comentó “Te amo y me encantan tus botas y abrigo de pelo”.

Aunque otros no recibieron de buena manera el video. Uno dijo “No Mimi, no por favor, no me fumes. El tabaco produce más de 15 tipos de cáncer diferentes” y otro señaló “Rosalía fuma y ahora salen todas con el puchito en la mano. Básicas, comprense una personalidad”.

Lola índigo tiene 33 años. Foto: Archivo.

Lo cierto es que muchos fans aprovecharon la sección de comentarios para plasmar sus teorías ya que el video de Lola Índigo tiene la canción Tamagotchi de fondo. Además, la artista compartió el video con la descripción “Ella también ha vuelto. Acto dos”, por lo que los fans creen que se trata de Tamagotchi remix.