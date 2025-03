Lola Índigo revoluciona Instagram con una fotografía en ropa interior y abrigo

Lola Índigo es una estrella musical con un talento y figura que causan sensación. Ella saltó a la fama luego de participar en Operación Triunfo en 2017. Luego de concursar, la artista alcanzó una certificación doble platino con su primer sencillo. Desde ese entonces, Lola Índigo ha estado en boca de todos.

A pesar del paso de los años, el talento y la figura de la española no ha dejado de llamar la atención. Una gran prueba de ello es la fotografía que compartió en Instagram. En ella se la puede ver sentada sobre un sofá mientras posa en ropa interior y un abrigo peludo.

Las fotografías de Instagram que causaron revuelo

Lola Índigo tiene 32 años. Foto: Instagram.

Las imágenes causaron un gran revuelo en Instagram y recibió casi 200 mil likes. Además, los comentarios no tardaron en llegar, y una gran mayoría alaban la figura de Lola. Algunas estrellas como María Becerra y Tuli Acosta se unieron a los comentarios con mensajes tiernos como “Ay no bueno me morí” y “No falta nada mi cielo”.

Con estas fotografías reveladoras, Lola Índigo anunció el remix de su éxito musical La reina junto a María Becerra y Villano Antillano. La reina fue uno de los últimos lanzamientos de la cantante española y se posicionó en los primeros lugares de las listas de reproducción.

El nombre real de Lola Índigo es Miriam Doblas Muñoz. Foto: Instagram.

El remix se anunció luego de que se agotaran las entradas para el show de Lola Índigo en junio del 2025 en el estadio Santiago Bernabéu. Las entradas se agotaron en algunas horas, un logro que han alcanzado pocos artistas. Aunque faltan algunos meses para el show, puedes ir calentando motores con La reina remix.