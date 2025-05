Lizy Tagliani ya no es la misma en La Peña de Morfi: por qué

Lizy Tagliani quedó envuelta en un gran escándalo mediático tras las fuertes acusaciones que hizo Viviana Canosa en su programa. Esto le trajo fuertes dolores de cabeza e, incluso, la perjudicó laboralmente. Es que, al parecer, Lizy ya no se comporta igual en La Peña de Morfi. ¿Qué pasó?

Lizy Tagliani en La Peña de Morfi

"La cara de ella en ‘Morfi’, no es la misma que hace unos días. Yo no se si fue el día que le pusieron la canción de ‘Ladrona’, con Mario Luis, que ahí se pudrió todo con la producción. Lo cierto es que Lizy no es la misma en el programa", explicó Adrián Pallares en Intrusos.

"‘La Peña’ es un programa donde ella no se incorporó. Lo que ella hace, no lo puede hacer ahí, porque es una cosa más zarpada, más picante, más divertida. En ese lugar se muestra familiar, no sé, yo no la veo en su salsa”, agregó Rodrigo Lussich y continuó: “También, lo cierto es que, después de todos los quilombos del los últimos tiempos, el chiste zarpado a ella le debe quedar incómodo".

Lizy Tagliani

A esto se suma que, en las últimas horas, tuvo un chispazo con el equipo de OLGA, el canal de streaming en el que también trabaja. Y no solo eso, hay colegas de medios que están molestos con ella por la actitud que adopta al momento de brindar entrevistas. Uno de ellos es Carlos Monti, porque Tagliani se negó a hablar con su cronista.

“¡Lizy, vos no tenés necesidad! ¡No sos así! Sos distinta ¿Por qué hiciste eso? Podía haber dicho que le recomendaron no hablar y mandarnos un saludo”, manifestó Monti.