Pedro Pascal la rompió en Cannes con un atuendo que nadie esperaba

En las alfombras rojas, Pedro Pascal siempre elige otro camino y deslumbra. No se trata de romper reglas, sino de mostrarse fiel a sí mismo. Y lo logró con una mezcla que descolocó y encantó. Su presencia en la edición 78 del Festival de Cannes no pasó desapercibida. Al contrario, fue uno de los momentos más comentados en redes y portales de moda.

Un conjunto que parecía simple pero no lo era. Camiseta sin mangas, pantalones acampanados y actitud relajada. Todo en tonos que jugaban con la luz del Mediterráneo. Nada de exceso, solo estilo con identidad. Muy a su estilo y que ya es una constante en este tio de eventos.

Sencillo, pero efectivo.

Ese look estuvo en boca de todos. Pedro Pascal volvió a demostrar que no sigue moldes. Los transforma. Lleva la moda como quien camina sin miedo, sin esperar aprobación. No es nuevo en esto. El actor de raíces chilenas ha mostrado en más de una ocasión que la ropa también comunica. Que un outfit puede decir tanto como un personaje. Que la elegancia no siempre viene en forma de corbata.

Ya en la MET Gala de 2023 había dado señales claras. Bermuda roja de Valentino, camisa a tono, gabardina larga, botas oscuras y calcetas altas. Un giro inesperado que muchos aplaudieron y otros no supieron cómo clasificar.

Todo un galán.

Pero ahí está su fuerza. Pedro Pascal escapa de lo obvio. Se viste como quien toma decisiones con seguridad, piensa y luego existe.