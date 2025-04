Pedro Pascal insulta a J.K. Rowling tras polémico fallo contra mujeres trans

La escritora J.K. Rowling volvió a encender la discusión en redes al publicar una imagen en la que aparece fumando un habano y bebiendo, celebrando la reciente decisión del Tribunal Supremo británico. Con una frase que dejaba claro su punto de vista, la autora escribió: “Me encanta cuando un plan se concreta. #CorteSuprema #DerechosDeLasMujeres”, haciendo alusión directa al fallo que excluye a las mujeres trans del amparo de la Ley de Igualdad en Reino Unido.

Esta postura no sorprendió, pero sí causó revuelo por la forma en que fue expuesta. La imagen fue interpretada como una provocación directa a la comunidad trans, a quienes ha señalado en varias ocasiones. J.K. Rowling no ha ocultado su desacuerdo con el reconocimiento legal de mujeres trans como mujeres. Esta vez, lo expresó con ironía y satisfacción.

Así festejó el fallo.

El fallo en cuestión declaró que el sexo es binario, lo que significa que, para efectos legales, una persona es considerada mujer o hombre según su sexo de nacimiento. La sentencia generó un debate que se ha trasladado rápidamente a redes, donde las posturas están divididas y la tensión no cesa. J.K. Rowling se posicionó con una sonrisa, un trago y una frase que agitó el fuego.

En ese mismo contexto, Pedro Pascal decidió tomar postura. El actor, conocido por su activismo, comentó una publicación de Instagram del activista Tariq Raouf que llamaba al boicot total de todo contenido relacionado con Harry Potter. Su comentario fue directo, sin rodeos: “Una mierda horrible y repugnante, tal cual. Un comportamiento de perdedora despreciable”.

Pedro Pascal ha sido constante con su activismo.

Las palabras de Pedro Pascal resonaron con fuerza. Su intervención no fue una respuesta tibia. Fue una señal de rechazo absoluto. Quienes lo siguen aplaudieron su determinación, y quienes están en contra de sus posturas lo criticaron por “atacar” a una autora consagrada.

No es la primera vez que Pedro Pascal se expresa a favor de la comunidad trans. Durante la premier de Thunderbolts lució una camiseta con el mensaje “Protect the dolls”, en referencia directa a la protección de identidades trans y no binarias. En otras ocasiones ha compartido imágenes, mensajes y discursos que apuntan en la misma dirección. Su activismo ha sido constante, y su apoyo no es reciente ni circunstancial.