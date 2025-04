El momento en que Lizy Tagliani se descompensó al aire en medio del escándalo con Viviana Canosa

La semana que pasó la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani ocupó varios portales de noticias y de chimentos. La periodista la acusó de ladrona y también la vinculó con el abuso de menores en sus declaraciones. Todo se da en medio del proceso de adopción que la humorista lleva adelante con su esposo.

Lo cierto es que Lizy Tagliani salió al aire en LAM, el programa de Ángel de Brito, pero de manera abrupta la llamada se interrumpió y su esposo, Sebastián Nebot, explicó lo que había sucedido. Según señaló, en el medio de la comunicación su esposa se descompensó.

Durante la conversación entre Flor Peña y Fernando Burlando, Ángel de Brito interrumpió para señalar: “Nos escribió el marido de Lizy, yo pensé que se había cortado, pero no, Lizy se descompuso”.

En torno a esto Sebastián Nebot intentó transmitir tranquilidad: “Ahora está bien, no le pasó nada, se le bajó un poco la presión. Estaba triste, por eso cortó”, explicó.

“Estoy muy triste, muy angustiada, pero muy segura con lo que quiero decir y comunicar. En mi vida estuve con una persona menor de edad, de todo lo que se me acusa, nada es verdad. Todo lo que se está diciendo es tremendo, no puedo permitir que siga sucediendo. No tengo nada que ocultar, desde los cinco años que sé lo que es tener sexo”, dijo entre lágrimas Lizy Tagliani.

Antes de que la llamada se corte Lizy Tagliani dijo: “Es muy fácil decir cualquier barbaridad, no tengo nada que ver con lo que se me acusa, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Yo nunca estuve con un menor de edad, jamás en mi vida he robado una cartera, jamás en mi vida”.