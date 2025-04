Netflix estrena un impactante thriller surcoreano con uno de los actores del Juego del Calamar

Como todos los meses, durante abril Netflix llega con una ronda de estrenos diarios que prometen cautivar a toda la audiencia. El próximo 4 de abril llegará a la plataforma de streaming un thriller surcoreano que tiene entre sus protagonistas a uno de los actores de El Juego del Calamar. Se trata de Karma, una serie que promete generar impacto.

“Un accidente fatídico entrelaza las vidas de seis personas en una historia cargada de karma y crimen en la que deben enfrentar sus oscuras verdades y conexiones”, señala la sinopsis de Netflix.

El thriller policial fue escrito por Lee Il Hyung. Según la trama, la historia muestra vidas dispares que se mezclan con un destino inquebrantable. La historia muestra al testigo de un accidente, un médico que está traumatizado por pesadillas, cuyo mundo se trastoca con un evento muy inesperado. También aparece otro hombre en la serie asfixiado por préstamos privados. Los dos están unidos por un destino ineludible.

No podrás levantarte del sofá. Fuente: Netflix.

Uno de los actores principales de esta serie es Park Hae Soo conocido en el mundo por su papel en El Juego del Calamar donde interpreta a Cha Jae Hwan. También formó parte de la adaptación coreana de La Casa de Papel como Berlín. Es uno de los actores más reconocidos de Netflix.

También en la serie actúa Shin Min Ah, conocida por sus protagónicos en Our Blues y Hometown Cha-Cha-Cha. En cambio si bien Lee Hee Jun no es tan conocido como el resto, ha estado como invitado en dramas comoBehind Every Star y Vincenzo. En el caso de Lee interpretará a un abogado cargado de deudas que pidió préstamos para invertir en criptomonedas. Está amenazado por los usureros.

Sin dudas que el estreno de esta serie promete cautivar a toda la audiencia con una apasionante historia desde el 4 de abril.

Mirá el trailer