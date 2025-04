En Netflix: una película poco conocida pero que te sorprenderá

En Netflix hay películas escondidas que no suelen figurar en las listas de las más vistas. Algunas pasan desapercibidas por no tener grandes campañas, pero logran sorprender con fuerza. “Calibre” es una de esas que no se olvidan con facilidad, pues te mantiene pegado al asiento.

Este thriller psicológico comienza con una propuesta sencilla y directa. Dos amigos deciden ir de cacería a una zona remota del norte de Escocia, sin imaginar que el fin de semana se convertirá en una experiencia límite. Desde los primeros minutos, el ambiente resulta inquietante.

Inquietante.

Vaughn, uno de los protagonistas, está a punto de convertirse en padre. La noticia marca el inicio de la historia y funciona como contraste con lo que vendrá. Marcus, su compañero de viaje, es impulsivo y tiene una energía más desbordada que no tarda en chocar con el entorno.

El pueblo al que llegan parece detenido en el tiempo. Sus habitantes miran con desconfianza a los recién llegados, en especial a Marcus, que no se preocupa demasiado por disimular su actitud. La tensión se siente, aunque todavía nada ha pasado.

La cacería comienza como cualquier otra. Naturaleza densa, un clima frío, caminos empinados y silencio entre los árboles. La fotografía ayuda a transmitir esa sensación de aislamiento que va ganando peso con cada escena. Lo que parece ser un escape se vuelve una trampa.

Un error cambia todo. Un disparo. Un segundo. Una consecuencia que nadie puede borrar. Lo que sigue es una cadena de decisiones que empeoran la situación, con el miedo y la desesperación tomando el control. Ahí es cuando la película se vuelve asfixiante.