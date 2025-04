En Netflix: cada capítulo de esta miniserie te dejará con ganas de más

Una vida monótona, un trabajo sin chispa y una relación que se deshace en el aire. Así empieza la historia de Miles, un hombre común que ya no encuentra brillo en nada. Decide someterse a un tratamiento misterioso con la promesa de salir renovado. “Cómo vivir contigo mismo” lleva por título esta miniserie y está en Netflix.

Cuando despierta, descubre que no está solo. Alguien más ha ocupado su lugar, con su rostro, sus recuerdos y hasta su ropa. Pero esa versión nueva parece tener más energía, más carisma, más éxito. Entonces empieza el verdadero conflicto: convivir con uno mismo.

Paul Rudd encarna un doble papel.

Paul Rudd da vida a los dos Miles. A través de estos personajes se plantea lo que somos y lo que podríamos ser. La serie no se apoya en fórmulas gastadas. Hay humor, pero también tristeza. El tono no grita, murmura. Cada escena deja una sensación extraña, entre incomodidad y curiosidad. El espectador se convierte en testigo de una pelea emocional donde no hay villanos.

“Cómo vivir contigo mismo” es un experimento que se atreve a explorar el aburrimiento sin caer en la apatía. La trama juega con la identidad, pero también con el ego. ¿Quién merece vivir la mejor versión de tu vida? ¿Vos o tu clon mejorado?

Mira el tráiler

Los capítulos son breves, pero cada uno deja una pregunta dando vueltas. No hay finales definitivos al cierre de los episodios, solo nuevas dudas que empujan a ver el siguiente. La estructura no es lineal y eso suma a la intriga. A veces se repiten escenas desde otro punto de vista.