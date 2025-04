Sabrina Rojas se arrepintió de haber blanqueado a su nuevo amor

A fines de 2023, Sabrina Rojas y el Tucu López le pusieron fin a su relación amorosa. Fue después de una serie de idas y vueltas en las que se coló entre ellos una versión de infidelidad. Ella fue quien se encargó de dar a conocer la noticia y presentó sus razones en público.

"Ojalá la vida nos reencuentre. El amor es muy lindo, pero la vida misma, la cotidianidad nos separa", expresó en aquél entonces y agregó: "Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo. Definitivo nunca es nada, ojalá que no, pero por lo pronto estamos separados".

Sabrina Rojas y el Tucu López

Sin embargo, hoy continúan distanciados y a ella en el último tiempo se la vinculó con distintos caballeros. No fue hasta ahora que decidió blanquear a su nuevo novio a través de las redes sociales. Es Gabriel Lechu, ex pareja de Flor Parisi, la novia de Karina Jelinek.

Lo cierto es que su decisión, al parecer, no fue la mejor. “La verdad es que después del posteo me arrepentí, porque quise hacerle un mimo a él, pero después se termina hablando de él, se muestra la cara y esa es la parte que uno no registra en el momento de la emoción. Expuse al hombre que era anónimo, igual me stresso yo más que él”, explicó frente a las cámaras de América TV.

Sabrina Rojas y su nuevo amor

"Pero quiero aclarar que todavía no soy ‘novia’, sí subí la foto nuestra porque ya tengo cuarenta y cinco y hago lo que quiero, a esta edad no nos manejamos con título todavía, pero me gustaría que él me lo pidiera”, señaló Rojas.