Desde el gimnasio, Martita Fort demostró cómo entrena piernas y glúteos

Si bien hoy sigue los mismos pasos que su padre y ama los flashes y las cámaras, cuando era chica a Martita Fort no le agradaba la exposición. "Estaba odiada. A comparación de mis compañeros, mi vida no era normal y yo también quería eso. Me acuerdo de Mar del Plata, de salir y decirle a la prensa: 'Mi papá no está, váyanse'", contó en una nota con Pía Shaw.

"Era divertido, pero medio tedioso ver que no era algo que le pasaba al resto de las familias. Yo tenía que salir con un grupo de seguridad al lado. Me acuerdo de haber pedido un día que no me acompañen a almorzar con mis amigas y, de repente, entrar al local de comidas y ver a mi seguridad con un periódico en la mano espiándome", señaló.

Marta Fort

"A la playa teníamos que ir a escondidas literal. Tengo una anécdota muy graciosa de esa época. A mí me encantaba ir a caballo en Mar del Plata, pero a papá no le gustaba, no quería, entonces siempre me decía que agarre el pony. Pero llegó un momento en que ya arrastraba las piernas con el pony. Un día, aprovechando que mi papá no estaba, agarré un caballo y, de repente, lo veo pasar a mi papá en el auto. Retrocedió y empezó a las puteadas (risas). Igual lo entiendo, era por un tema de seguridad", expresó la joven.

Y sobre lo que pasaba en aquella época, reconoció: "Era muy chica, creo que me di cuenta más adelante. Empecé como a aceptarlo una vez que era algo más rutinario (esto de que la prensa esté en mi casa, que lo busqué) pero antes estaba medio, perdida porque tenía menos de nueve años".

Hoy, Martita Fort se muestra muy activa en las redes sociales y con frecuencia llama la atención con el contenido que comparte. Ahora, se llevó todas las miradas en Instagram desde el gimnasio con un video con el que demostró cómo entrena piernas y glúteos.

