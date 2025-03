Frente a la cámara: Greeicy Rendón mostró su abdomen plano y cintura diminuta

Greeicy Rendón sigue promocionando Yelina, el disco que sacó en 2024. Ella no para de lanzar colaboraciones con artistas famosos e influyentes como Boza o Micro TDH. A la par, Greeicy brinda conciertos en diferentes partes del mundo. Y una de sus últimas presentaciones fue en México.

Greeicy Rendón dio su concierto con un look llamativo. Para esta ocasión, la artista llevó un corset negro corto que dejó a la vista su abdomen ultra tonificado y cintura definida. A eso le sumó un baby T en color blanco y unas botas de caña alta que mostraron sus piernas estilizadas.

La fotografía de Greeicy en Instagram

Greeicy Rendón tiene 32 años. Foto: Instagram.

Las fotografías del momento acumularon más de 300 mil likes y cientos de comentarios como “Bella”, “Te quiero, te admiro y me siento honrada de tener tantos recuerdos a tu lado”, “te amo diosa colombiana, que gusto y placer escucharte cantar”, “mi amiga si es bella”, entre otros.

Greeicy Rendón compartió estas fotografías con un tierno mensaje. Ella expresó: “Sé que siempre me agradecen por lo que se llevan de mi cada vez que nos encontramo, pero no puedo dejar de agradecerles a ustedes por lo hermoso que me regalan, por lo tanto que llenan este sueño de ganas, de confianza y por hacerme sentir que todo vale la pena, siempre vale la pena, de lo contrario no tendría sentido salir de casa y dejar ese lugar seguro”.

Greeicy Rendón tiene 23 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram.

Después de este concierto, Greeicy se tomó un descanso para pasar tiempo con su hijo Kai y su pareja, Mike Bahía. Ellos visitaron Los Ángeles y han demostrado que lo están pasando genial. En su cuenta de Instagram, la artista mostró que pasean todos juntos, prueban platillos nuevos y visitan diferentes estudios de grabación.