Nati Jota subió la temperatura desde el gimnasio

Sin dudas que Nati Jota es una de las influencers del momento. No solo por su aparición en Olga sino que con sus publicaciones en las redes y su estilo sensual ha logrado cautivar a millones de seguidores. En esta ocasión la conductora publicó una serie de imágenes desde el gimnasio con las que subió la temperatura. “A qué costo”, escribió junto a las fotos donde aparece con una calza ajustada y un top que realzaba su espléndida figura.

Nati Jota siempre se destaca por sus outfits logrando combinar a la perfección ciertos estilos. Sabe qué prendas usar para llevarse la mirada de hombres y mujeres. Últimamente su figura tiene mucho peso en los medios argentinos y todo el mundo habla de ella y le busca pareja.

Diosa natural. Fuente: Instagram

El fin de semana pasado Nati Jota deslumbró cuando viajó a Córdoba para participar del Cosquín Rock. En uno de los días lució un mini short y un chaleco negro con rayas. Los seguidores alucinaron con este atuendo y la publicación de la conductora se llenó de likes.

Pero Nati Jota no solo enamoró a sus seguidores desde Córdoba, también lo hizo desde Mar del Plata desde donde transmitieron Olga. Desde la playa enamoró a todos con un look muy sensual y se transformó en tendencia. La conductora usa Instagram para deslumbrar a la audiencia.

En las últimas horas usó las historias para responder preguntas de sus seguidores. "No me interesa estar con gente conocida de los medios. No s un calor, quizás hay un código común que está bueno que ya está dado y podés compartir algunas cosas, pero no me es de interés", señaló Nati Jota sobre la posibilidad de tener una pareja famosa.